В Калининграде пьяный водитель насмерть сбил трехлетнего ребенка

Авария произошла на улице Заводская около 17:40. 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на тротуар, где находились женщина с мальчиком и годовалой девочкой. Женщину и девочку госпитализировали с травмами, а мальчик умер на месте.