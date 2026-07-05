В Калининграде пьяный водитель насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Калининграде автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину с двумя детьми. Один из детей — трехлетний мальчик — скончался. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Авария произошла на улице Заводская около 17:40. 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на тротуар, где находились женщина с мальчиком и годовалой девочкой. Женщину и девочку госпитализировали с травмами, а мальчик умер на месте.
На место происшествия прибыл прокурор Московского района Калининграда. Ведомство контролирует установление обстоятельств и процессуальную проверку происшествия, сообщили в прокуратуре.