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Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ

В Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.

Источник: Life.ru

«В результате атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал мэр в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА. Ранения у пострадавших квалифицируются как средней степени тяжести.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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