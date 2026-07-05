В Калининграде нетрезвый водитель сбил женщину с двумя детьми, один ребенок погиб

Дополнено: по данным калининградского минздрава, погибшему мальчику было три года, пострадавшей девочке — год. «Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии», — сказали РИА Новости в пресс-службе.