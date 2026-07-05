В Калининграде нетрезвый водитель сбил женщину с двумя детьми, один ребенок погиб

В Калининграде 5 июля произошло ДТП, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло в 17 часов 39 минут на улице Заводской в районе дома № 5.
«Предварительно, водитель (1989 года рождения), управляя автомобилем “Мерседес”, допустил наезд на трёх пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пешеход (2022 года рождения) скончался на месте дорожного происшествия. Два пешехода (2003 и 2025 г.р.) с телесными повреждениями направлены в медицинские учреждения», — сообщили в ГАИ.
Установление обстоятельств ДТП контролирует областная прокуратура. Как уточнили в ведомстве, водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми.
Как отметили в региональном управлении МЧС, годовалая девочка получила множественные травмы и была госпитализирована в детскую областную больницу. «Мама детей также получила травмы, однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи осталась на месте происшествия. С ней работает психолог Главного управления МЧС России по Калининградской области», — говорится в сообщении.
Фото: МЧС Калининградской области.
Дополнено: по данным калининградского минздрава, погибшему мальчику было три года, пострадавшей девочке — год. «Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии», — сказали РИА Новости в пресс-службе.