Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

В Калининграде водитель «Мерседеса» сбил мать с детьми Видео © Telegram/ Прокуратура Калининградской области.
Мальчик погиб на месте, девочка сейчас в коме в больнице. Мать госпитализирована, ранее отмечалось, что она пребывала в сильном шоке и сначала отказывалась ехать в медучреждение. По данным прокуратуры, за делом установлен контроль, с задержанным водителем работают следователи.
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