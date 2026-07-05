Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

Мальчик погиб на месте, девочка сейчас в коме в больнице. Мать госпитализирована, ранее отмечалось, что она пребывала в сильном шоке и сначала отказывалась ехать в медучреждение. По данным прокуратуры, за делом установлен контроль, с задержанным водителем работают следователи.