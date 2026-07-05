Поиск Яндекса
Ричмонд
+39°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме

Девочка, пострадавшая в результате наезда машины в Калининграде, впала в кому. Согласно уточнённой информации, ей один год, а погибшему мальчику три года. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения области.

Источник: Life.ru

«Годовалый ребёнок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трёхлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», — заявили в Минздраве.

По информации прокуратуры области, трагедия произошла в воскресенье в микрорайоне Прибрежный. 36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на улице Заводской. Машина вылетела на тротуар, где сбила женщину и двоих детей. Трёхлетний мальчик погиб на месте, а его сестра была госпитализирована. Мать детей отделалась ушибами и травмой головы, её состояние оценивается как стабильное. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше