Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме

По информации прокуратуры области, трагедия произошла в воскресенье в микрорайоне Прибрежный. 36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на улице Заводской. Машина вылетела на тротуар, где сбила женщину и двоих детей. Трёхлетний мальчик погиб на месте, а его сестра была госпитализирована. Мать детей отделалась ушибами и травмой головы, её состояние оценивается как стабильное. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.