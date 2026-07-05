Пьяный водитель в Калининграде насмерть сбил трехлетнего мальчика

Годовалую сестру погибшего мальчика экстренно доставили в больницу. Женщина, находившаяся с детьми, также получила серьезные травмы, но от госпитализации отказалась — она находится в тяжелом психологическом состоянии из-за гибели сына, с ней на месте работают врачи и психологи.