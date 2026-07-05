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Пьяный водитель в Калининграде насмерть сбил трехлетнего мальчика

Пьяный водитель на Mercedes сбил мать с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, погиб трехлетний мальчик, сообщает прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

Пьяный водитель на Mercedes сбил мать с двумя детьми в Калининграде — скончался трехлетний мальчик, сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла на Заводской улице в микрорайоне Прибрежный, когда автомобиль вылетел на тротуар в момент, когда там проходила семья.

По предварительной информации, 36-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Трехлетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, — от полученных ранений он скончался еще до приезда скорой помощи.

Годовалую сестру погибшего мальчика экстренно доставили в больницу. Женщина, находившаяся с детьми, также получила серьезные травмы, но от госпитализации отказалась — она находится в тяжелом психологическом состоянии из-за гибели сына, с ней на месте работают врачи и психологи.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Самаре на пешеходном переходе водитель Lada Granta сбил двух человек.

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