Пьяный водитель в Калининграде насмерть сбил трехлетнего мальчика

Пьяный водитель на Mercedes сбил мать с двумя детьми в Калининграде — скончался трехлетний мальчик, сообщает областная прокуратура.
Трагедия произошла на Заводской улице в микрорайоне Прибрежный, когда автомобиль вылетел на тротуар в момент, когда там проходила семья.
По предварительной информации, 36-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Трехлетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, — от полученных ранений он скончался еще до приезда скорой помощи.
Годовалую сестру погибшего мальчика экстренно доставили в больницу. Женщина, находившаяся с детьми, также получила серьезные травмы, но от госпитализации отказалась — она находится в тяжелом психологическом состоянии из-за гибели сына, с ней на месте работают врачи и психологи.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее в Самаре на пешеходном переходе водитель Lada Granta сбил двух человек.