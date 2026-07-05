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В Запорожской области шесть человек ранены при атаке БПЛА

Шестерых пострадавших при атаке БПЛА в Запорожской области госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Шесть жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области пострадали в результате атаки беспилотника, сообщает региональный Минздрав.

Пострадавших госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Им оказали медпомощь в полном объеме.

«Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — говорится в публикации.

Ранее исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что реактивный БПЛА ВСУ атаковал жилой дом.

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