В Запорожской области шесть человек ранены при атаке БПЛА

Шесть жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области пострадали в результате атаки беспилотника, сообщает региональный Минздрав.
Пострадавших госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Им оказали медпомощь в полном объеме.
«Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — говорится в публикации.
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