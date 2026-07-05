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В Калининграде пьяный водитель «Мерседеса» сбил мать и двоих детей на тротуаре

Нетрезвый водитель в Калининграде не справился с управлением и сбил женщину с детьми на тротуаре, один ребенок погиб, сообщила областная прокуратура.

Нетрезвый водитель в Калининграде не справился с управлением и сбил женщину с детьми на тротуаре, один ребенок погиб, сообщила областная прокуратура.

По предварительной информации, ДТП произошло около 17:40 на Заводской улице в микрорайоне Прибрежный.

Отмечается, что 36-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте, женщина и годовалая девочка госпитализированы.

По данным прокуратуры, водитель машины был пьян.

В минздраве региона рассказали, что в момент столкновения годовалая девочка была в коляске, сейчас малышка находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии.

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