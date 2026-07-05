Трехлетний мальчик погиб: в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми

В Калининграде пьяный водитель автомобиля Mercedes вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, трехлетний мальчик скончался на месте от травм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Авария произошла в воскресенье, 5 июля, в микрорайоне Прибрежном на Заводской улице. Автомобиль сбил мальчика на беговеле и женщину с коляской. Мальчик скончался на месте, женщину и годовалую девочку госпитализировали. Женщина находилась в шоке от потери сына и отказывалась ехать в больницу.
Прокуратура региона контролирует выяснение обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по этому факту, передает Telegram-канал ведомства.
В Министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, что в данный момент годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ.
— Мать с ушибами и травмой головы — в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи, — передает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Shot, после аварии мужчина, сбивший трех человек, еле стоял на ногах и просил закурить. Он не понимал, что происходит, и не пытался скрыться с места ДТП.
29 июня на улице Поляны в столичном районе Северное Бутово водитель грузовика при перестроении в правую полосу движения врезался в мужчину на электровелосипеде, после чего тот скончался.