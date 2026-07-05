Трехлетний мальчик погиб: в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми

Авария произошла в воскресенье, 5 июля, в микрорайоне Прибрежном на Заводской улице. Автомобиль сбил мальчика на беговеле и женщину с коляской. Мальчик скончался на месте, женщину и годовалую девочку госпитализировали. Женщина находилась в шоке от потери сына и отказывалась ехать в больницу.