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Трехлетний мальчик погиб: в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми

В Калининграде пьяный водитель автомобиля Mercedes вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, трехлетний мальчик скончался на месте от травм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Калининграде пьяный водитель автомобиля Mercedes вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, трехлетний мальчик скончался на месте от травм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Авария произошла в воскресенье, 5 июля, в микрорайоне Прибрежном на Заводской улице. Автомобиль сбил мальчика на беговеле и женщину с коляской. Мальчик скончался на месте, женщину и годовалую девочку госпитализировали. Женщина находилась в шоке от потери сына и отказывалась ехать в больницу.

Прокуратура региона контролирует выяснение обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по этому факту, передает Telegram-канал ведомства.

В Министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, что в данный момент годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ.

— Мать с ушибами и травмой головы — в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи, — передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала Shot, после аварии мужчина, сбивший трех человек, еле стоял на ногах и просил закурить. Он не понимал, что происходит, и не пытался скрыться с места ДТП.

29 июня на улице Поляны в столичном районе Северное Бутово водитель грузовика при перестроении в правую полосу движения врезался в мужчину на электровелосипеде, после чего тот скончался.

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