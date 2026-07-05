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Камера сняла момент ДТП в Калининграде, где пьяный водитель сбил мать с детьми

Прокуратура Калининградской области опубликовала видео момента ДТП, где водитель «Мерседеса» сбил мать с двумя детьми на тротуаре.

Прокуратура Калининградской области опубликовала видео момента ДТП, где водитель «Мерседеса» сбил мать с двумя детьми на тротуаре.

ДТП произошло вечером 5 июля на Заводской улице. 36-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и совершил наезд на женщину с двумя детьми.

Трехлетний мальчик скончался на месте, женщина и годовалая девочка госпитализированы. По словам медиков, малышка находится в коме на ИВЛ, мать с ушибами и травмой головы — в стабильном состоянии.

По данным прокуратуры, водитель «Мерседеса» был пьян.

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