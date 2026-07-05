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На Кубани погибли двое 17-летних подростков в ДТП

На Кубани погибли двое 17-летних подростков в результате столкновения автомобиля с ограждением и деревом.

В станице Тамань погибли двое 17-летних подростков в результате ДТП, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 5 июля. По данным МВД, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, а затем в дерево.

«Двое 17-летних пассажиров погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области пострадали 12 человек в результате ДТП с участием автобуса и грузовика.