На Кубани погибли двое 17-летних подростков в ДТП

В станице Тамань погибли двое 17-летних подростков в результате ДТП, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел утром 5 июля. По данным МВД, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, а затем в дерево.
«Двое 17-летних пассажиров погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области пострадали 12 человек в результате ДТП с участием автобуса и грузовика.