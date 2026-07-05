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Сбитая в Калининграде пьяным водителем годовалая девочка находится в коме

У ребенка открытая черепно-мозговая травма.

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре одной из улиц Калининграда, находится в коме с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

«Годовалая девочка находится в больнице на ИВЛ. Она в коме, у нее открытая черепно-мозговая травма. Мама с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии», — сказали в Минздраве.

Пьяный водитель автомобиля Mercedes на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный Калининграда не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской и двумя детьми, трехлетний мальчик погиб. Женщина и второй ребенок в больнице. По факту ДТП региональная прокуратура начала проверку.

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