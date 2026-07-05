Сбитая в Калининграде пьяным водителем годовалая девочка находится в коме

Пьяный водитель автомобиля Mercedes на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный Калининграда не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской и двумя детьми, трехлетний мальчик погиб. Женщина и второй ребенок в больнице. По факту ДТП региональная прокуратура начала проверку.