Сбитая в Калининграде пьяным водителем годовалая девочка находится в коме

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре одной из улиц Калининграда, находится в коме с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.
«Годовалая девочка находится в больнице на ИВЛ. Она в коме, у нее открытая черепно-мозговая травма. Мама с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии», — сказали в Минздраве.
Пьяный водитель автомобиля Mercedes на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный Калининграда не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской и двумя детьми, трехлетний мальчик погиб. Женщина и второй ребенок в больнице. По факту ДТП региональная прокуратура начала проверку.