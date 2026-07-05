В Воронежской области после ДТП с 12 пострадавшими проводят проверку

Инцидент произошел на 632-м километре автодороги М-4 «Дон». По данным ГУ МВД по Воронежской области, около 10:30 мск 62-летний местный житель за рулем автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Dongfeng. Всего в рейсовом автобусе находилось 26 пассажиров, из которых 11 пострадали. Травмы также получил водитель автобуса.