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Стало известно о состоянии девочки, сбитой пьяным на «Мерседесе» в Калининграде

Пострадавшая после наезда автомобиля в Калининграде девочка находится в коме, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Пострадавшая после наезда автомобиля в Калининграде девочка находится в коме, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

ДТП произошло вечером 5 июля. 36-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Мужчина был пьян, сообщала прокуратура региона.

В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте, женщина и годовалая девочка госпитализированы.

В минздраве рассказали, что в момент наезда малышка была в коляске. Сейчас ребенок в коме и находится на аппарате ИВЛ. Женщина с ушибами и травмой головы — в стабильном состоянии.

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