Полиция допросила сына олигарха Ермолаева по делу о покушении в Монако

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. На данный момент главной подозреваемой по делу является гражданка Украины, проживающая в Германии. 4 июля украинский олигарх Ермолаев вышел из комы. В то же время его спутница Анна Насобина остаётся в критическом состоянии. Ей ампутировали обе ноги.