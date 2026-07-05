В Крымском районе Кубани объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в канале администрации муниципалитета в «Максе».
«В Крымском районе — беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в канале администрации муниципалитета в «Максе».
«В Крымском районе — беспилотная опасность», — говорится в сообщении.