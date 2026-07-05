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В Крымском районе Кубани объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в канале администрации муниципалитета в «Максе».

«В Крымском районе — беспилотная опасность», — говорится в сообщении.