Гигантский тунец едва не потопил лодку рыбаков в Приморском крае

Рыбакам пришлось срочно вызывать на помощь друзей, чтобы спастись и при этом не потерять трофей. Те подоспели на буксире, довезли незадачливых ловцов до порта вместе с добычей. Напомним, в приморских водах всё чаще попадаются тунцы весом под 200 кг, которые подходят близко к берегу и даже объедают наживку с крючков.