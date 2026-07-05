В Вашингтоне объявили красный уровень загрязнения воздуха после праздничного салюта

Ранее в Нью-Йорке во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости США на участке Бруклинского моста возникло возгорание. Пламя появилось после того, как с конструкции запускали салюты в рамках шоу Macy’s над Ист-Ривер. В то же время в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошла массовая стрельба. Ранения получили восемь человек, среди которых четверо детей. Кроме того, в Чикаго самолёт Delta Air Lines при снижении перед посадкой в аэропорту получил небольшие повреждения из‑за попадания фейерверка. Пострадавших не было, судно село штатно.