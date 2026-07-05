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В ДНР сообщили о пострадавших и разрушениях от ударов беспилотников

За минувшие сутки в ДНР от атак украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. Ранения получили жители Макеевки, Горловки и Волновахи.

Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал он.

Пострадавшие, получившие ранения различной степени тяжести, проживают в Макеевке, Горловке и Волновахе. Им оказывается медицинская помощь. Как уточняется в сообщении, повреждения зафиксированы в восьми жилых домах, на двенадцати объектах гражданской инфраструктуры, а также у восьми грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. Инциденты произошли в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, а также на территориях Новоазовского, Волновахского, Старобешевского, Шахтерского и Тельмановского муниципальных округов.