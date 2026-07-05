В ДНР сообщили о пострадавших и разрушениях от ударов беспилотников

Пострадавшие, получившие ранения различной степени тяжести, проживают в Макеевке, Горловке и Волновахе. Им оказывается медицинская помощь. Как уточняется в сообщении, повреждения зафиксированы в восьми жилых домах, на двенадцати объектах гражданской инфраструктуры, а также у восьми грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. Инциденты произошли в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, а также на территориях Новоазовского, Волновахского, Старобешевского, Шахтерского и Тельмановского муниципальных округов.