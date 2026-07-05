СК начал проверку после инцидента на канатной дороге в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после того, как на канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли кабины с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.