СК начал проверку после инцидента на канатной дороге в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после того, как на канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли кабины с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«По данному факту следователем следственного отдела по Нижегородскому району г. Н. Новгорода следственного управления СК России по Нижегородской области организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — ливень с сильными порывами ветра — на опоре 6 канатной дороги на Бор произошла внеплановая остановка. Посадка пассажиров была прекращена, пассажиры (16 человек) находились в двух кабинках ближе к станции Сенная. Их эвакуировали спасатели.
Канатная дорога проходит над Волгой — между Нижним Новгородом и городом Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 км.