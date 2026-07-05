Во Франции ограбили музей ювелирного искусства на €4 млн

Полиция уже приступила к изучению записей с камер видеонаблюдения. Администрация музея объявила, что экспозиция будет закрыта для посетителей в ближайшие дни, а также пообещала принять меры для «спокойного и безопасного возобновления работы». Напомним, что музей, открытый в 2011 году, получил статус «объекта особой важности» после ограбления Лувра в октябре 2025 года и должен был находиться под усиленной охраной. Тем не менее, это не остановило налётчиков.