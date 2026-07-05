Аэропорт на Сицилии приостановил приём самолётов из-за извержения Этны

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, около 08:45 по московскому времени из кратера Вораджин на восточном склоне Этны начались выбросы пепла, которые спустя час значительно усилились. Над вершиной вулкана сформировалось облако высотой около полутора километров, которое под действием ветра смещается в южном направлении. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.