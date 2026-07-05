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Telegraph: хакеры взломали 80 тысяч компьютеров британского правительства

Хакеры взломали около 80 тысяч компьютеров британского правительства и министерства иностранных дел.

Источник: Аргументы и факты

Британские государственные структуры столкнулись с масштабной кибератакой, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным примерно 80 тысяч компьютеров, связанных с правительством и министерством иностранных дел страны. По информации газеты Telegraph, похищенные сведения впоследствии были выставлены на продажу.

Сообщается, что хакеры использовали ранее украденную информацию для обхода систем защиты и проникновения в учетные записи чиновников и сотрудников зарубежных дипломатических представительств. В числе затронутых организаций оказались посольства, муниципальные структуры, а также учреждения, связанные с системой здравоохранения и энергетическим сектором.

По данным издания, злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты и паролям, которые потенциально позволяют проникать в важные государственные информационные системы. Утверждается, что полученные данные уже появились на теневых площадках, где их стоимость оценивается примерно в 60 тысяч долларов.

Ранее хакеры подшутили над жителями Бразилии, разослав экстренные оповещения о нападении инопланетян от имени Минобороны страны.