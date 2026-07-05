Telegraph: хакеры взломали 80 тысяч компьютеров британского правительства

По данным издания, злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты и паролям, которые потенциально позволяют проникать в важные государственные информационные системы. Утверждается, что полученные данные уже появились на теневых площадках, где их стоимость оценивается примерно в 60 тысяч долларов.