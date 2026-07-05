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СК начал проверку из-за остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого 16 человек оказались заблокированы в кабинках на высоте.

Следователи организовали проведение процессуальной проверки после внеплановой остановки кабинок с людьми на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Поводом для разбирательства стали публикации в средствах массовой информации и социальных медиа о происшествии над Волгой. Следователи следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода проверяют инцидент по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщалось ранее, инцидент произошел днем 5 июля из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра, после чего спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС успешно эвакуировали 16 человек. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех деталей случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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