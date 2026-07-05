СК начал проверку из-за остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде

Следователи организовали проведение процессуальной проверки после внеплановой остановки кабинок с людьми на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
Поводом для разбирательства стали публикации в средствах массовой информации и социальных медиа о происшествии над Волгой. Следователи следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода проверяют инцидент по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как сообщалось ранее, инцидент произошел днем 5 июля из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра, после чего спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС успешно эвакуировали 16 человек. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех деталей случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.