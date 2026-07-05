Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абхазии восстановили ж/д сообщение с Россией

В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение с Россией, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД). Движение приостанавливали из-за непогоды, ставшей причиной аварии в районе станции Псоу на границе.

В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение с Россией, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД). Движение приостанавливали из-за непогоды, ставшей причиной аварии в районе станции Псоу на границе.

По информации АЖД, поезда в Сухум отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга по расписанию.

Утром в воскресенье из-за шквалистого ветра на 1999-м км железной дороги рядом с платформой Псоу упали несколько деревьев. Были повреждены опоры контактной сети. Пассажиров поездов бесплатно пересаживали на автотранспорт в районе станции и довозили до городов Гагры, Гудауты, Нового Афона и Сухума. Всего перевезли более 1 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше