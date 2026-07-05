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Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

В Клермон-Ферране мужчина напал с ножом на прохожих и ранил трех человек.

Источник: Аргументы и факты

Во французском городе Клермон-Ферран мужчина напал с ножом на прохожих и попытался ранить полицейского, передает France 3.

По данным телеканала, правоохранители получили сообщения о мужчине, который «угрожает людям и нападает на них с большим ножом». Тогда они прибыли на место происшествия. Когда правоохранители попытались задержать напавшего, он бросился на них. Полицейскому пришлось применить служебное оружие.

Как отмечается, подозреваемым является ранее судимый 34-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина раних ножом четырех человек в госпитале.

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