Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

Во французском городе Клермон-Ферран мужчина напал с ножом на прохожих и попытался ранить полицейского, передает France 3.
По данным телеканала, правоохранители получили сообщения о мужчине, который «угрожает людям и нападает на них с большим ножом». Тогда они прибыли на место происшествия. Когда правоохранители попытались задержать напавшего, он бросился на них. Полицейскому пришлось применить служебное оружие.
Как отмечается, подозреваемым является ранее судимый 34-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Польше мужчина раних ножом четырех человек в госпитале.
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