Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

По данным телеканала, правоохранители получили сообщения о мужчине, который «угрожает людям и нападает на них с большим ножом». Тогда они прибыли на место происшествия. Когда правоохранители попытались задержать напавшего, он бросился на них. Полицейскому пришлось применить служебное оружие.