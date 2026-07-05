Жилой дом и несколько машин повреждены в Белгородском округе после атак БПЛА

В областном центре осколки и взрывная волна посекли четыре легковых автомобиля, а также повредили дорожное покрытие. В посёлке Майский Белгородского округа при детонации FPV-дрона пострадал фасад многоквартирного дома и кузов одной из машин, припаркованных рядом. Ещё один удар был нанесён по автомобилю в районе посёлка Комсомольский — транспортное средство также получило повреждения.
Во всех случаях информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.
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