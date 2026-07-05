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В Элисте на полигоне ТКО произошло возгорание

Предпринимаются все меры для ликвидации пожара.

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар возник на территории полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Элисте Республики Калмыкия. Принимаются все меры для его ликвидации, сообщил в Telegram-канале глава города Алдар Лиджиков.

«Сегодня в районе 18:00 мск произошло возгорание нашего полигона [ТКО]. Сейчас принимаются все меры по ликвидации пожара всеми городскими подведомственными учреждениями, также министерством чрезвычайных ситуаций», — сказал Лиджиков.

По его словам, предпринимаются все меры для ликвидации пожара, в том числе мобилизуется частная спецтехника, формируются посменные дежурства.

«В ближайшие дни направление ветра западное и северное. Угроза попадания задымления на территорию города отсутствует», — добавил Лиджиков.