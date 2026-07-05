В Элисте на полигоне ТКО произошло возгорание

«Сегодня в районе 18:00 мск произошло возгорание нашего полигона [ТКО]. Сейчас принимаются все меры по ликвидации пожара всеми городскими подведомственными учреждениями, также министерством чрезвычайных ситуаций», — сказал Лиджиков.