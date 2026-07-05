В Элисте на полигоне ТКО произошло возгорание

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар возник на территории полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Элисте Республики Калмыкия. Принимаются все меры для его ликвидации, сообщил в Telegram-канале глава города Алдар Лиджиков.
«Сегодня в районе 18:00 мск произошло возгорание нашего полигона [ТКО]. Сейчас принимаются все меры по ликвидации пожара всеми городскими подведомственными учреждениями, также министерством чрезвычайных ситуаций», — сказал Лиджиков.
По его словам, предпринимаются все меры для ликвидации пожара, в том числе мобилизуется частная спецтехника, формируются посменные дежурства.
«В ближайшие дни направление ветра западное и северное. Угроза попадания задымления на территорию города отсутствует», — добавил Лиджиков.