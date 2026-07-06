В Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего мать с двумя детьми

Как уточнили в ведомстве, мужчина не скрывался и был задержан на месте. Его доставили в отдел полиции.
Напомним, 5 июля в Калининграде Mercedes сбил мать с двумя маленькими детьми. Авария случилась вечером в Прибрежном районе на улице Заводской. От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи. Его годовалую сестру экстренно госпитализировали, она впала в кому. Женщина, находившаяся с малышами, тоже серьёзно пострадала. Виновник аварии был пьян и не справился с управлением.
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