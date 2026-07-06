В Калининграде задержан пьяный водитель, сбивший мать с двумя детьми на тротуаре

Водитель Mercedes выпил и сел за руль. В итоге не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он сбил женщину, которая шла с коляской и двумя детьми. В результате трехлетний мальчик погиб, годовалая девочка в коме. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.