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В Калининграде задержан пьяный водитель, сбивший мать с двумя детьми на тротуаре

В Калининграде расследуют смертельную аварию с участием пьяного водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил женщину с двумя детьми на тротуаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управления МВД.

«Водитель не скрывался, он был задержан на месте и доставлен в отдел полиции, где и будет находиться», — уточнили в ведомстве.

Водитель Mercedes выпил и сел за руль. В итоге не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он сбил женщину, которая шла с коляской и двумя детьми. В результате трехлетний мальчик погиб, годовалая девочка в коме. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Столкнулись легковые автомобили Renault и Geely. Водитель и пассажир первой машины скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

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