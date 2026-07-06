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В Калининграде задержан водитель, сбивший женщину с детьми на тротуаре

Мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», сбившего женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержан на месте ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», сбившего женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержан на месте ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

«Водитель не скрывался, он был задержан на месте и доставлен в отдел полиции, где и будет находиться», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло вечером 5 июля на улице Заводской.

Владелец транспортного средства не справился с управлением и выехал на тротуар, где в тот момент находилась женщина с коляской и двумя детьми.

В ДТП смертельные травмы получил трехлетний мальчик.

Годовалая девочка и ее мать доставлены в больницу.

Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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