В Калининграде задержан водитель, сбивший женщину с детьми на тротуаре

Мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», сбившего женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержан на месте ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
«Водитель не скрывался, он был задержан на месте и доставлен в отдел полиции, где и будет находиться», — рассказали в ведомстве.
Напомним, ДТП произошло вечером 5 июля на улице Заводской.
Владелец транспортного средства не справился с управлением и выехал на тротуар, где в тот момент находилась женщина с коляской и двумя детьми.
В ДТП смертельные травмы получил трехлетний мальчик.
Годовалая девочка и ее мать доставлены в больницу.
Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.