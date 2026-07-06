Ранее бывший президент США Барак Обама оказался жертвой хакеров из-за искусственного интеллекта (ИИ). Страницу политика в Instagram* вскрыли при помощи нейросетей. Хакеры использовали уязвимость в официальном ИИ-ассистенте службы поддержки Meta**. Они просто попросили заменить прикреплённую к аккаунту почту с реальной, принадлежащей Обаме, на свою. В ответ нейросеть не попросила никаких доказательств личности и выполнила запрос.