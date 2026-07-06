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Беспилотную опасность объявили на территории Московской области

Беспилотную опасность объявили в Московской области. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотную опасность объявили в Московской области. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам, при необходимости укрыться в безопасном месте.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможно перебои мобильного интернета, — уточнили в канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии.

Кроме того, украинская армия нанесла артиллерийский удар по детскoму саду «Барвинок» в прифронтoвoм гoрoде Каменка-Днепровская Запорожской области.

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