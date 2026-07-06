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В США во время празднования Дня независимости арестовали более 400 человек

В Калифорнии вечером 4 июля гуляния переросли в беспорядки с уличными драками, кражами, порчей дорожных знаков и незаконным запуском фейерверков, сообщила газета Los Angeles Times.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Ньюпорт-Бич (штат Калифорния) задержали свыше 400 человек за последние 36 часов празднования Дня независимости США, сообщает газета Los Angeles Times.

Как отмечает издание, местные власти накануне празднований анонсировали политику нулевой терпимости к правонарушениям. Вечером 4 июля празднования переросли в беспорядки с уличными драками, кражами, порчей дорожных знаков и незаконным запуском фейерверков.

Большинство задержанных, указывает издание, молодые люди. Причем многие из них не являются местными жителями, значительное число их было задержано на местном пляже, откуда поступали сообщения о запуске фейерверков.

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