Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС США приостановили поиски пропавшего в Аравийском море военного

Военно-морские силы Соединённых Штатов остановили поисковую операцию по обнаружению военнослужащего, пропавшего в Аравийском море на этой неделе. Такой информацией поделилось Центральное командование ВМС США.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 1 июля: вертолёт MH-60S Sea Hawk, выполнявший полёт, совершил вынужденное приводнение. Троим из четырёх членов экипажа удалось спастись, судьба четвёртого оставалась неизвестной. Военные подчеркнули, что признаков враждебных действий нет.

«Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолётной эскадрилье морской авиации (HSC) 5», — сказано в официальном заявлении CENTCOM.

Ранее сообщалось, что американцы вывели почти все свои войска из Эстонии. В настоящий момент там остались лишь небольшие обслуживающие подразделения, тогда как основная часть контингента покинула прибалтийскую республику.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше