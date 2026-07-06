FT: США помогли Украине построить маршруты БПЛА для обхода российских ПВО

На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре FT сообщала, что США также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты называл украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.