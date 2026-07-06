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Толпа двинулась на штурм особняка в Кызыле: ясновидящая заявила, что там прячут пропавших девочек

В Кызыле толпа едва не разгромила особняк, где могли прятать пропавших девочек.

Источник: Комсомольская правда

В Кызыле с 1 июля ищут двух пропавших девочек. Амина и Айлана ушли из дома на прогулку вечером и не вернулись. Целый отряд неравнодушных жителей уже несколько суток пытается отыскать пропавших. Родственники девочек между тем обратились к ясновидящей. Та указала на дом, где якобы могут прятать пропавших. В итоге местные жители едва не разгромили особняк, попытавшись взять его штурмом, рассказывает «КП-Красноярск».

Люди кричали и взбирались на особняк в надежде вызволить якобы удерживаемых там девочек. На место после инцидента прибыли криминалисты, СК и глава регионального МВД. Однако наводка ясновидящей оказалась ложной. Силовики оперативно убедили бушующую толпу разойтись.

Утверждается, что дом не имеет отношения к пропаже несовершеннолетних.

К 5 июля недалеко от реки нашли тапок одной из пропавших школьниц. Его обнаружили у берега Енисея. Тапок нашли примерно в 22 километрах от Кызыла. Родственники уже опознали вещь.