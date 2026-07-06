Толпа двинулась на штурм особняка в Кызыле: ясновидящая заявила, что там прячут пропавших девочек

В Кызыле с 1 июля ищут двух пропавших девочек. Амина и Айлана ушли из дома на прогулку вечером и не вернулись. Целый отряд неравнодушных жителей уже несколько суток пытается отыскать пропавших. Родственники девочек между тем обратились к ясновидящей. Та указала на дом, где якобы могут прятать пропавших. В итоге местные жители едва не разгромили особняк, попытавшись взять его штурмом, рассказывает «КП-Красноярск».