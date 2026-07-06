Baza: Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в Приморье

Гигантский тунец в Приморье пробил лодку рыбаков и начал ее топить. Об этом в воскресенье, 6 июля, рассказали в Telegram-канал Baza.
Мужчины поймали на крючок рыбу, которая оказалась слишком тяжелой для их лодки — из-за этого судно медленно начало тонуть.
Рыбаков спасли их коллеги, приплывшие на буксире. В итоге они вместе с добычей благополучно добрались до местного порта, уточнили в издании.
До этого американец по имени Лоуренс Ли из Техаса за день поймал двух огромных большеротых окуней весом более 5,9 килограмма каждый и установил рекорд.
Кроме того, житель штата Айова выловил голубого сома весом 47 килограммов. В департаменте природных ресурсов сообщили, что новый рекорд установил Джордж Томпсон.
При этом в штате Нью-Джерси отказались регистрировать новый рыболовный рекорд, несмотря на то, что улов превысил прежние показатели. Причиной стало то, что рыба была поймана в другом штате.
20 августа двое рыбаков из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — поймали гигантского сома длиной 193 сантиметра, что превышает обычный человеческий рост.