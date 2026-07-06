Во Франции из музея Лалик похитили драгоценности на €4 млн

Сообщается, что преступники проникли в здание ночью, после чего сработала сигнализация. Несмотря на это, им удалось скрыться до прибытия правоохранительных органов. Первой тревогу подняла сотрудница клининговой службы, обнаружившая следы взлома и вызвавшая полицию.