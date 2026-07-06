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Во Франции из музея Лалик похитили драгоценности на €4 млн

Из музея во Франции украли драгоценности общей стоимостью 4 миллиона евро.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции произошло крупное ограбление музея ювелирного искусства Лалик, расположенного в коммуне Винжен-сюр-Модер. По данным Le Parisien, злоумышленники похитили драгоценности общей стоимостью около четырех миллионов евро.

Сообщается, что преступники проникли в здание ночью, после чего сработала сигнализация. Несмотря на это, им удалось скрыться до прибытия правоохранительных органов. Первой тревогу подняла сотрудница клининговой службы, обнаружившая следы взлома и вызвавшая полицию.

По предварительной информации, из музея исчезли около двадцати ювелирных изделий. После громкого ограбления Лувра в 2025 году музей Лалик уже считался объектом повышенного риска и находился под усиленным наблюдением служб безопасности.

Ранее работы импрессионистов Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в миллионы евро, были похищены из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка), расположенного неподалеку от итальянской провинции Парма.

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