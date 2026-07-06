NYP: в Нью-Йорке рухнул гидросамолёт с пассажирами

В Соединённых Штатах потерпел крушение гидросамолёт с пассажирами, сообщает New York Post.
Инцидент случился в Нью-Йорке. Самолёт совершил жёсткую посадку в проливе Ист-Ривер и частично перевернулся.
По данным издания, на борту самолёта находились восемь пассажиров. Их спасли сотрудники экстренных служб.
«Сотрудники пожарной службы спасли всех восьмерых пассажиров, двоих пострадавших с незначительными травмами осмотрели медики», — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.