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NYP: в Нью-Йорке рухнул гидросамолёт с пассажирами

В Соединённых Штатах потерпел крушение гидросамолёт с пассажирами, травмы получили несколько человек, сообщает New York Post.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах потерпел крушение гидросамолёт с пассажирами, сообщает New York Post.

Инцидент случился в Нью-Йорке. Самолёт совершил жёсткую посадку в проливе Ист-Ривер и частично перевернулся.

По данным издания, на борту самолёта находились восемь пассажиров. Их спасли сотрудники экстренных служб.

«Сотрудники пожарной службы спасли всех восьмерых пассажиров, двоих пострадавших с незначительными травмами осмотрели медики», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.