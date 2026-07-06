Севастополь остался обесточен в результате атаки ВСУ

В Севастополе было отключено электроснабжение после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения.
По информации господина Развожаева в Telegram специалисты работают над устранением аварии. Из-за отсутствия электричества утром 6 июля троллейбусы не выйдут на маршруты, добавил он.
Губернатор также призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов и не перегружать сеть включением всех электроприборов после восстановления электроснабжения.
Глава города предупредил о воздушной тревоге около 00:00 мск. Спустя два часа был объявлен отбой тревоги.