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Севастополь остался обесточен в результате атаки ВСУ

В Севастополе было отключено электроснабжение после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения.

В Севастополе было отключено электроснабжение после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения.

По информации господина Развожаева в Telegram специалисты работают над устранением аварии. Из-за отсутствия электричества утром 6 июля троллейбусы не выйдут на маршруты, добавил он.

Губернатор также призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов и не перегружать сеть включением всех электроприборов после восстановления электроснабжения.

Глава города предупредил о воздушной тревоге около 00:00 мск. Спустя два часа был объявлен отбой тревоги.

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