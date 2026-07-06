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Севастополь остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 июля сообщил о временном отключении электроснабжения в городе в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал Развожаев в мессенджере «Макс»,

Отмечается, что социальные объекты переведены на резервное электроснабжение. Жителям рекомендовано экономить заряд аккумуляторов средств связи и использовать их только в экстренных ситуациях.

Развожаев также предупредил, что утром троллейбусы не выйдут на маршруты из-за нестабильного напряжения в сети, и призвал горожан заранее планировать альтернативные способы передвижения.

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