Севастополь остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал Развожаев в мессенджере «Макс»,
Отмечается, что социальные объекты переведены на резервное электроснабжение. Жителям рекомендовано экономить заряд аккумуляторов средств связи и использовать их только в экстренных ситуациях.
Развожаев также предупредил, что утром троллейбусы не выйдут на маршруты из-за нестабильного напряжения в сети, и призвал горожан заранее планировать альтернативные способы передвижения.
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