В Киеве произошла новая серия взрывов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Повторные взрывы прогремели в столице Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Ранее стало известно о нескольких взрывах в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Сейчас сирены звучат в Киеве и большинстве украинских областей.
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