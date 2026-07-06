Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ

Ранее Евпатория на западе Крыма осталась без электричества, а вслед за этим во многих кварталах пропала и вода. Представители власти констатировали, что город вновь столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии, что повлекло за собой весь комплекс сопутствующих негативных последствий.