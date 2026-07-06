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На подлете к Москве сбили три беспилотника

Силы ПВО сбили три БПЛА, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы, отметил он. В каком районе сбили дроны, не уточняется. О пострадавших или разрушениях господин Собянин не сообщил.

Силы ПВО сбили три БПЛА, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы, отметил он. В каком районе сбили дроны, не уточняется. О пострадавших или разрушениях господин Собянин не сообщил.

До этого Росавиация сообщила о вводе ограничений для столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют самолеты только по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в ведомстве. Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркивали в Росавиации.

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