Мошенники превращают чужие квартиры в «тайники для выкупа»

Суть новой схемы аферистов проста: они звонят своей жертве и заявляют, что ей необходимо срочно «защитить» свои средства от хакеров или заплатить за «отмену» возбуждения на них мифического уголовного дела. Обманутого человека заставляют обналичить все сбережения и отнести их на заранее арендованную квартиру, которую бронируют через сервисы самообслуживания.