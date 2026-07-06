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Мошенники превращают чужие квартиры в «тайники для выкупа»

Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан.

Источник: ДЕЙТА

Жулики стали использовать в своих преступных интересах чужие квартиры, сдаваемые посуточно.

Суть новой схемы аферистов проста: они звонят своей жертве и заявляют, что ей необходимо срочно «защитить» свои средства от хакеров или заплатить за «отмену» возбуждения на них мифического уголовного дела. Обманутого человека заставляют обналичить все сбережения и отнести их на заранее арендованную квартиру, которую бронируют через сервисы самообслуживания.

Жертве говорят, что в квартире находится специальный «тайник для выкупа», и передают ей код от электронного замка. Человек прячет пачки купюр внутри бытовых предметов — микроволновых печей, холодильников или мягкой мебели.

Как только человек покидает жильё и присылает фото закрытой двери, за деньгами приходит курьер-дроппер. Новая схема позволяет мошенникам не оставлять цифрового следа в Сети.