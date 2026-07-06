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В Калининграде пьяный водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре

Задержан пьяный водитель, сбивший женщину с двумя детьми в Калининграде.

Источник: Аргументы и факты

В Калининграде сотрудники полиции задержали водителя, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на женщину с двумя детьми. Инцидент произошел после того, как автомобиль выехал на тротуар.

В результате аварии трехлетний мальчик погиб еще до приезда медиков. Годовалая девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Мать детей получила травмы головы и ушибы, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

По факту произошедшего проводится проверка. К расследованию подключилась прокуратура, которая устанавливает все обстоятельства трагедии и причины ДТП.

Ранее в Бобровском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовой машины.

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