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Собянин: Еще четыре направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России.

Кроме того, БПЛА ВСУ в ту же ночь ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать.

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