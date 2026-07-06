Собянин: Еще четыре направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России.
Кроме того, БПЛА ВСУ в ту же ночь ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать.