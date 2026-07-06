Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё четыре беспилотника на подлёте к Москве

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская ПВО за день нейтрализовала 116 украинских дронов самолётного типа над регионами страны. Инциденты произошли с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.