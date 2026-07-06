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Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё четыре беспилотника на подлёте к Москве

Расчёты российских систем ПВО перехватили ещё четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к Москве в ночь на 6 июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожены четыре БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в заявлении.

Незадолго до этого Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Таким образом общее количество украинских дронов, сбитых в московском регионе с начала суток, увеличилось до семи.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская ПВО за день нейтрализовала 116 украинских дронов самолётного типа над регионами страны. Инциденты произошли с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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