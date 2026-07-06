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Парашютисты получили травмы на празднике «Королева спорта» в Полтавке

Двое спортсменов госпитализированы после неудачного приземления из-за сильного ветра.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 3 июля 2026 года, в Полтавке Омской области состоялся традиционный праздник «Королева спорта». Как сообщает «СуперОмск», во время выступления профессиональных парашютистов произошёл инцидент: сильный ветер снёс часть спортсменов в сторону от запланированной зоны посадки.

Всего в показательных прыжках участвовали восемь парашютистов, но только четверо смогли приземлиться безопасно. Один из спортсменов приземлился на крышу спортивного комплекса «Юность» прямо на глазах у тысяч зрителей и был экстренно доставлен в больницу.

По предварительной информации, двое участников получили серьёзные травмы: один сломал ребра, другой — бедро. Сейчас они проходят лечение.