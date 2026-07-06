Парашютисты получили травмы на празднике «Королева спорта» в Полтавке

Всего в показательных прыжках участвовали восемь парашютистов, но только четверо смогли приземлиться безопасно. Один из спортсменов приземлился на крышу спортивного комплекса «Юность» прямо на глазах у тысяч зрителей и был экстренно доставлен в больницу.