Парашютисты получили травмы на празднике «Королева спорта» в Полтавке

В пятницу, 3 июля 2026 года, в Полтавке Омской области состоялся традиционный праздник «Королева спорта». Как сообщает «СуперОмск», во время выступления профессиональных парашютистов произошёл инцидент: сильный ветер снёс часть спортсменов в сторону от запланированной зоны посадки.
Всего в показательных прыжках участвовали восемь парашютистов, но только четверо смогли приземлиться безопасно. Один из спортсменов приземлился на крышу спортивного комплекса «Юность» прямо на глазах у тысяч зрителей и был экстренно доставлен в больницу.
По предварительной информации, двое участников получили серьёзные травмы: один сломал ребра, другой — бедро. Сейчас они проходят лечение.